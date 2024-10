UNO: Guterres warnt vor UNRWA-Verbot

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat sich deutlich gegen ein vom israelischen Parlament geplantes Gesetz ausgesprochen, das das UN-Palästina-Hilfswerk UNRWA als Terrororganisation einstufen und dessen Arbeit in Israel entsprechend untersagen würde. Ein solches Gesetz »wäre eine Katastrophe in einem jetzt schon kompletten Desaster«, so Guterres. Ein Ausschuss der Knesset hat vor wenigen Tagen einen entsprechenden Entwurf gebilligt, dessen Verabschiedung nun nichts mehr im Wege steht. (dpa/jW)