Mosambik: Wahl eines neuen Präsidenten

Maputo. In Mosambik ist am Mittwoch ein neues Staatsoberhaupt gewählt worden, Ergebnisse standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Amtsinhaber Filipe Nyusi tritt nach zwei fünfjährigen Amtszeiten ab. Als aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge gilt Daniel Chapo von der Regierungspartei Frelimo. In der früheren portugiesischen Kolonie mit ihren 35 Millionen Einwohnern wird zugleich über die Sitzverteilung im Parlament abgestimmt. Es wird erwartet, dass die Frelimo, die das unter einer schweren Dürre und dem Terror von Dschihadisten leidende Land im südlichen Afrika seit 49 Jahren regiert, erneut die absolute Mehrheit gewinnt. (dpa/jW)