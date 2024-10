Orbán fordert Schengen-Gipfel zu Migration

Strasbourg. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Mittwoch in einer Rede vor dem EU-Parlament in Strasbourg regelmäßige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Schengen-Staaten gefordert, um die »illegale Migration« zu bekämpfen. Ihm zufolge erlebe die EU eine »Migrationskrise« wie es sie seit 2015 nicht mehr gegeben habe. Konkret forderte der rechte Regierungschef, Asylverfahren künftig in Staaten außerhalb der EU durchzuführen und Schutzsuchende vorher nicht mehr in die Union gelangen zu lassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verwies in einer Antwort auf das EU-Asylpaket, das jetzt umgesetzt werden müsse. (dpa/jW)