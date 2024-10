USA: Zerschlagung von Google möglich

Washington. Die US-Regierung erwägt, vor Gericht die Zerschlagung von Google zu fordern. Das US-Justizministerium erwähnte in einem Zwischenbericht zu seinen Überlegungen mögliche »strukturelle Maßnahmen«, also die Erzwingung der Trennung von Unternehmensteilen. Die Regierung muss bis zum 20. November über ihre Empfehlung in einem seit Jahren laufenden Wettbewerbsverfahren entscheiden. Google hatte in dem Prozess Anfang August eine Schlappe erlitten. Ein Richter in Washington urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internetsuche und dieses mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigt. (dpa/jW)