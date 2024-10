Selenskij kommt nach Berlin

Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kommt am Freitag nach Berlin, um Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu treffen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus mit den Planungen vertrauten Kreisen. Selenskij wollte ursprünglich zu dem inzwischen abgesagten Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein reisen. Der Empfang von Selenskij könne nach der Absage des Ramstein-Treffens den Eindruck mangelnder Unterstützung konterkarieren, hieß es in Berlin. (Reuters/jW)