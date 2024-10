China fordert Ende von US-»Doppelzüngigkeit«

Beijing. Das chinesische Verteidigungsministerium hat die USA am Mittwoch aufgefordert, ihre »doppelzüngige« Haltung gegenüber der Volksrepublik in der Taiwan-Frage aufzugeben und die Bewaffnung der Insel einzustellen. Ministeriumssprecher Wu Qian sagte, die kürzlich getroffene Entscheidung Washingtons, Taipeh militärische Unterstützung im Wert von 567 Millionen US-Dollar zukommen zu lassen, sei eine »ernsthafte Verletzung des Ein-China-Prinzips«, das die USA nominell anerkannt hätten. Man müsse sich darüber im klaren sein, dass eine »Unabhängigkeit Taiwans« Krieg bedeuten würde, so Wu. (Xinhua/jW)