Pjöngjang kappt Wege in den Süden

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea will die Grenze zu Südkorea »dauerhaft abriegeln und blockieren«, teilte die Armeeführung in Pjöngjang am Mittwoch mit. Geplant sei, die Straßen und Bahnstrecken, die vom Norden in den Süden führen, »vollständig zu kappen und die betreffenden Gebiete auf unserer Seite mit starken Verteidigungsstrukturen zu befestigen«. Pjöngjang gab am Mittwoch zudem die Ernennung eines neuen Verteidigungsministers bekannt. Demnach löst der General No Kwang Chol den bisherigen Minister Kang Sun Nam ab. No hatte den Posten bereits 2018 und 2019 inne. (AFP/jW)