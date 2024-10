Ramstein-Treffen abgesagt

Berlin. Wegen der Absage des Deutschlandbesuchs von US-Präsident Joseph Biden werden auch alle weiteren geplanten multilateralen Treffen nicht stattfinden. So werde es kein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs und Großbritanniens geben, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Weder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch der britische Premierminister Keir Starmer würden nach Bidens Absage am Wochenende nach Berlin kommen. Auch das Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wurde abgesagt. Ein Treffen der Verteidigungsminister der Staaten des »Ramstein-Formats« soll noch diesen Monat stattfinden. Bidens Anreise war ursprünglich für Donnerstag geplant, wurde aber mit Verweis auf den auf die US-Südküste zusteuernden Hurrikan abgesagt. (AFP/jW)