Waldfläche der Größe Lettlands vernichtet

New York. Weltweit wurde 2023 Wald auf einer Fläche fast so groß wie Lettland zerstört. Rund 6,4 Millionen Hektar Wald gingen verloren, mahnte die Forest Declaration Platform am Dienstag. 2021 hatten mehr als 140 Länder der UNO beschlossen, die Entwaldung bis 2030 zu beenden. Ihr Etappenziel wurde um 45 Prozent überschritten. »Die Wälder werden weiterhin in alarmierendem Ausmaß abgeholzt und in Brand gesetzt«, resümierte Ivan Palmegiani, ein Autor des Berichts. Vor allem Industrieländer müssten ihren exzessiven Verbrauch einschränken. (dpa/jW)