Armenien: Hoffnung auf Frieden mit Baku

Jerewan. Armenien hofft, dass binnen der kommenden vier Wochen ein Friedensschluss mit Aserbaidschan zustande kommt. Das teilte Armenpress am Dienstag unter Berufung auf den armenischen Präsidenten Wahagn Chatschaturjan mit, der zu Wochenbeginn an einer Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg teilnahm. Jerewan hoffe demnach, dass Aserbaidschan das Abkommen noch vor der COP-29-Klimakonferenz, die vom 11. bis 22. November in Baku stattfindet, unterzeichne. »Wenn es nur nach uns ginge, würden wir es jetzt, heute unterzeichnen.« (jW)