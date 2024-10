Irak: »Widerstand« greift Ziele in Israel an

Bagdad. Der »Islamische Widerstand im Irak«, eine schiitische Miliz, hat am Dienstag die Verantwortung für mehrere Raketen- und Drohnenangriffe auf israelische Ziele übernommen. In einer Onlineerklärung teilte die Gruppe mit, sie habe fünf Angriffe mit Drohnen und »aufgerüsteten Marschflugkörpern« auf fünf Orte in Zentral- und Nordisrael ausgeführt. Die Gruppe erklärte, die Angriffe seien »in Solidarität mit den Menschen in Palästina und im Libanon« erfolgt. Die Gruppe hat ihre Angriffe auf Israel verstärkt, seit dieses seine Offensive gegen die Hisbollah im Libanon intensivierte. (Xinhua/jW)