FDP: BRD soll Israel Militärtechnik schicken

Berlin. FDP-Fraktionschef Christian Dürr drängt darauf, den israelischen Streitkräften Ersatzteile aus Deutschland bereitzustellen. »Wir hören aus Israel, dass es gewünscht ist, insbesondere Ersatzteile zu liefern, und meine Erwartungshaltung ist, dass wir das hinbekommen«, sagte Dürr in Berlin vor einer Sitzung seiner Fraktion am Dienstag. Dürr forderte zugleich Maßnahmen gegen den Iran. »Das iranische Mullah-Regime ist die Ursache von vielem, der Drahtzieher der Gewalt in der Region«, sagte er. Israel hat in den vergangenen Wochen die besetzen palästinensischen Gebiete sowie Libanon, Syrien und Jemen bombardiert. (dpa/jW)