Barnards Stern: Exoplanet entdeckt

Les Ulis. Exoplaneten werden Planeten genannt, die außerhalb der Gravitation unserer Sonne und unter dem gravitativen Einfluss eines anderen Stern stehen. Solche extrasolaren Planeten wurden in der Vergangenheit häufig rund um Rote Zwerg­sterne im nahen Umkreis unseres Sonnensystems entdeckt. Ob es solche Exoplaneten auch im Umfeld des nur etwa sechs Lichtjahre von der Erde entfernten Roten Zwergs »Barnards Stern« gibt, war bisher nicht geklärt. Ein von Jonay González Hernández vom Astrophysikalischen Institut der Kanaren geleitetes Forschungsteam hat nun einen kleinen Gesteinsplaneten mit rund einem Drittel der Erdmasse entdeckt, der Bernhard Stern umkreist, wie sie in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Astronomy & Astrophysics berichten. Die Forscher beobachteten den Roten Zwerg dafür mit dem hochauflösenden Espresso-Spektrographen am Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte. Neben dem »Barnard b« getauften Exoplaneten fanden die Forscher Hinweise auf drei weitere Planeten rund um Barnards Stern. Deren Existenz sollte sich mit Hilfe des noch im Bau befindlichen Extremely Large Telescope (ELT) in Chile, das dieses Jahr in Betrieb gehen soll, überprüfen lassen, hoffen die Forscher. (jW)