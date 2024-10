Womöglich älteste Mikroorganismen

Berlin. In einer Gesteinsformation aus Südafrika könnten Wissenschaftler die ältesten lebenden Mikroorganismen der Welt gefunden haben. Dies geht aus einem in der Fachzeitschrift Microbial Ecology erschienenen Artikel hervor. Ein Team um den Forscher Suzuki Yohey von der Universität Tokio entnahm demnach Gesteinsproben aus dem Bushveld-Komplex in Südafrika und untersuchte diese. Dabei fand das Team dichte Kolonien lebender Mikroben in den mit Lehmmineralien gefüllten Ritzen des zwei Milliarden Jahre alten Gesteins. Analysen der DNA und der Proteine der Mikroorganismen bestätigten, dass die Mikroben tatsächlich aus dem Gestein stammen und nicht erst durch eine Kontamination dorthin gelangt waren. Die nachgewiesenen Mikroben waren über lange Zeiträume hinweg weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Wie alt die Organismen selbst sind, geht aus der Analyse zwar nicht hervor, es spricht aber einiges dafür, dass die Mikrobenpopulation schon seit rund zwei Milliarden Jahren in diesem Gestein lebt. Die Entdeckung liefert wertvolle Hinweise auf frühe Lebensformen auf der Erde. Zudem erleichtern die Erkenntnisse die Suche nach außerirdischem Leben in ähnlich alten Gesteinsproben, die künftig beispielsweise vom Mars oder anderen Planeten mitgebracht werden. (jW)