UNO warnt vor Abkehr von Verbrenneraus

München. Das Aus für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu widerrufen könne schwere Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit haben. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), Achim Steiner, warnte gegenüber der Süddeutschen Zeitung laut Mitteilung vom Montag die EU vor der Abkehr vom bereits beschlossenen Verkaufsverbot von Neuwagen mit entsprechendem Motor ab 2025. Viel lieber solle sich die EU mit der »Elektromobilität als neuer Weltmarkttechnologie« abfinden und in diesem Bereich selbst erfolgreich werden, so Steiner. »Europäische Automobilunternehmen haben zu lange Zeit geglaubt, dass sie mit der Perfektion des Verbrenners das Klima retten und wettbewerbsfähig bleiben«, so der UNDP-Chef. (AFP/jW)