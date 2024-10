Trump will Autozölle auf Mexiko-Importe

Juneau. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine deutliche Verschärfung seiner protektionistischen Handelspolitik angekündigt, sollte er im November gewählt werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Wisconsin drohte er mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf aus Mexiko importierte Fahrzeuge. Bislang hatte er einen Zoll von 100 Prozent auf importierte Autos und Lastwagen gefordert. Trumps Ankündigung könnte nicht nur ausländische, etwa deutsche Konzerne, sondern die eigene Automobilindustrie treffen, da von den rund drei Millionen Fahrzeugen, die 2023 aus Mexiko in die USA exportiert werden, etwa die Hälfte von General Motors, Ford und Stellantis stammt. (Reuters/jW)