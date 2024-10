Litauen: Drohnen sollen Schmuggel unterbinden

Vilnius. Litauen will mit Drohnen gegen Schmugglerballons aus dem benachbarten Belarus vorgehen. Sie sollen eingesetzt werden, um die Ballons zu entdecken und, falls nötig, vom Himmel zu holen, wie Verteidigungsminister Laurynas Kasčiūnas ankündigte. Auf Militärstützpunkten im baltischen EU- und NATO-Land Litauen waren vergangene Woche an zwei verschiedenen Tagen Wetterballons mit einer in Plastikfolie eingewickelten Kiste voller Schmuggelzigaretten aus Belarus kommend gelandet. Zu einem ähnlichen Vorfall war es bereits Ende September am Flughafen der Hauptstadt Vilnius gekommen. Daraufhin brach eine öffentliche Diskussion über die Ballons aus. (dpa/jW)