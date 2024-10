Vor Taiwan beginnt westliches Manöver

Manila. Am Montag haben die Streitkräfte der Philippinen, der USA, Australiens, Kanadas, Frankreichs und Japans mit gemeinsamen Marineübungen begonnen. An dem Manöver »Sama Sama« vor der Küste der philippinischen Nordinsel Luzon, die Taiwan gegenüberliegt, nehmen fast 1.000 Militärs teil. Es seien hochintensive Übungen, die sich auf die Bekämpfung von U-Booten, Überwasser- und Luftangriffen konzentrieren, hieß es. Konteradmiral Todd Cimicata von der US-Marine erklärte, dass der Aufbau von Partnerschaften mit wichtigen Verbündeten eine »abschreckende Wirkung« habe, fügte aber hinzu, dass die Übungen nicht gegen ein Land gerichtet seien. An den neuntägigen Übungen sind unter anderem der Lenkwaffenzerstörer USS »Howard« sowie Kriegsschiffe der Philippinen beteiligt. (Reuters/jW)