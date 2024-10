Porsche kündigt Auftrag für VW Osnabrück

Philipp Hülsmann/dpa Das VW-Werk in Osnabrück könnte dem Kürzungskurs von Konzernchef Oliver Blume zum Opfer fallen

Osnabrück. Der E-Porsche wird nicht wie angekündigt bei VW in Osnabrück produziert. Als Grund für den zurückgezogenen Auftrag gab eine Porsche-Sprecherin gegenüber dem NDR Schwierigkeiten des Geschäfts in China an. Ab 2026 fehlen dem Werk damit die Aufträge. Es ist mit 2.300 Beschäftigten das kleinste des Volkswagenkonzerns in der BRD. Die Stimmung sei im Keller, gab der Betriebsratschef dem Bericht nach zu verstehen. Stephan Soldanski, Sprecher der IG Metall, teilte auf Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung mit, dass die Absage nicht in der VW-Planungsrunde mitgeteilt worden und daher »überraschend« gekommen sei. In Anbetracht der geplanten Massenentlassungen bei VW könnte das Werk womöglich geschlossen werden. Gewerkschaft wie Belegschaft kündigten »massiven Widerstand« für den Erhalt des Standorts an. (jW)