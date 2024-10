Präsidentschaftswahlen in Tunesien

Tunis. Begleitet von Kritik über angeblich undemokratische Abläufe haben in Tunesien Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Amtsinhaber Kaïs Saïed trat am Sonntag gegen zwei Kandidaten an, von denen einer in Haft sitzt. Ernsthafte Konkurrenten wurden im Vorlauf der Wahl ausgeschlossen. Beobachter hegten große Zweifel, dass die Wahl nach fairen und freien Grundsätzen abläuft. Ihrer Einschätzung nach scheint ein Sieg Saïeds für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren deshalb praktisch sicher. Mehr als neun Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, wie die Agentur TAP berichtete. Die Ergebnisse sollen bis Mittwoch verkündet werden. (dpa/jW)