Ungarn: Demo für unabhängige Medien

Budapest. Tausende Menschen haben in der ungarischen Hauptstadt Budapest gegen die Vereinnahmung der staatlichen Medien durch die Regierung des ultrarechten Ministerpräsidenten Viktor Orbán demonstriert. Vor dem Sitz des staatlichen Fernsehsenders MTVA waren Transparente mit Forderungen wie »Unabhängige öffentliche Medien« und »Nicht links, nicht rechts, bloß ungarisch« zu sehen. Zahlreiche Protestierende schwenkten die ungarische Fahne. Die Demonstration war von Oppositionsführer Péter Magyar organisiert worden, er hat zuletzt deutlich an Popularität gewonnen. »Genug der Lügen, genug der Propaganda«, sagte Magyar in einer Rede. MTVA gilt als Sprachrohr des Regierungschefs. Viele der privaten und unabhängigen ungarischen Medien haben in den vergangenen Jahren entweder dichtgemacht oder einen regierungsnahen Kurs eingeschlagen.(AFP/jW)