Sigmar Gabriel kritisiert Verbrenneraus

Berlin. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat das Verbrennerverbot der EU ab 2035 scharf kritisiert. »Ich habe in meiner Zeit in der Bundesregierung immer davor gewarnt, dem Verbrennungsmotor ein schnelles Auslaufdatum zu setzen, und bin dafür heftig kritisiert worden«, sagte Gabriel dem Handelsblatt laut Vorabmeldung vom Sonntag. Er habe »nie verstanden, warum wir Deutschen eine der wichtigsten Säulen unserer Volkswirtschaft und unseres Wohlstands so derartig mutwillig ruinieren«. Gabriel wies vor allem auf Zulieferer hin. »Das ist ein stilles Sterben. Wo bleibt der Aufschrei?« Dass sich die Politik nun wundere, »dass zigtausend Stellen in der Zulieferindustrie abgebaut werden, ist schon ziemlich merkwürdig. Denn das war alles absehbar.« (AFP/jW)