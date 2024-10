Viele Rentner in spe wollen weiter jobben

Berlin. Rund ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland erwägt einer Umfrage zufolge, nach dem Renteneintritt weiterzuarbeiten. Für 66 Prozent dagegen kommt das längere Arbeiten nicht in Frage, wie die Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergab, über die am Sonnabend die Welt am Sonntag berichtete.

Die Forscher befragten demnach 5.060 Beschäftigte, welche Einflussfaktoren für sie eine Rolle spielen. Die Gruppe der über 55jährigen sieht eher die Notwendigkeit, länger als bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze zu arbeiten, als die unter 30jährigen. Führungskräfte und gut Ausgebildete sind besonders motiviert, länger im Job zu bleiben. Die Beweggründe variieren stark, berichtete die Zeitung. (AFP/jW)