Hafenarbeiter beenden Streik an US-Ostküste

New York. Nach nur drei Tagen Streik meldeten die International Longshoremen’s Association (ILA) und die United States Maritime Alliance am Donnerstag (Ortszeit) eine »vorläufige Einigung«. Die Löhne werden über sechs Jahre um rund 62 Prozent erhöht. Die ILA hatte 45.000 Hafenarbeiter an 36 Häfen zum Ausstand aufgerufen, und ihr Präsident Harold Daggett hatte angekündigt, »so lange wie nötig zu streiken«. Die Bank J. P. Morgan schätzte, dass jeder Streiktag die US-Wirtschaft etwa 5 Milliarden US-Dollar kosten würde. Am 15. Januar 2025 will die ILA die Verhandlungen über den Rahmenvertrag fortsetzen. (Reuters/jW)