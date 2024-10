Montenegro: Razzia gegen »Schleuser«

Podgorica. In Serbien und Montenegro sind Dutzende mutmaßliche Schleuser festgenommen worden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden in Montenegro 13 Menschen festgenommen, weitere werden gesucht. Sie sollen mindestens 352 Menschen aus Pakistan, Bangladesch, Indien, Nepal, Syrien und anderen Ländern nach Montenegro gebracht haben. Die Polizei in Serbien hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass zwölf mutmaßliche Schleuser festgenommen worden seien, die mindestens 176 Menschen illegal ins Land gebracht hätten. Seit 2015 soll mehr als eine Million Menschen via Serbien in die EU gekommen sein. (AFP/jW)