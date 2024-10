Ukraine: Warnung vor Wassermangel

Kiew. Ukrainische Behörden haben am Freitag vor Problemen bei der Wasserversorgung in der östlichen Region Donezk infolge russischer Angriffe gewarnt. 260.000 Menschen könnten von Wasserknappheit betroffen sein, erklärte der Gouverneur der Region, Wadim Filaschkin, am Freitag im Onlinedienst Telegram. Russische Angriffe hätten im vergangenen Monat zwei Wasserversorgungsanlagen schwer beschädigt, und es sei nicht möglich, die Anlagen wiederherzustellen. »Der Norden der Region Donezk wird auf unbestimmte Zeit ohne Wasserversorgung bleiben«, betonte Filaschkin. (AFP/jW)