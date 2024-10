UNO: Sicherheitsrat verteidigt Guterres

New York City. Der UN-Sicherheitsrat hat Generalsekretär António Guterres seiner vollen Unterstützung versichert. Israels Außenminister hatte ihn zuvor zur Persona non grata erklärt und ihm die Einreise verweigert, weil Guterres Irans Raketenangriff auf Israel nicht »unmissverständlich« verurteilt habe. Der 15köpfige Rat sagte am Donnerstag in einer Erklärung, jede Entscheidung, nicht mit der UNO zusammenzuarbeiten, sei kontraproduktiv, insbesondere angesichts der Eskalation im Nahen Osten. Dabei wurde Israel nicht namentlich genannt. Derartige Stellungnahmen werden im Konsens ausgearbeitet. (Reuters/jW)