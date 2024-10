BASF: Kürzungen trotz Milliardeninvestitionen

Ludwigshafen. Der neue BASF-Chef Markus Kamieth hat Milliardeninvestitionen in Erhalt und Ausbau des Werks Ludwigshafen zugesichert, denn 78 Prozent der Anlagen seien »zukunftssicher«, sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt. Der Chemiekonzern will allerdings bis 2026 die Kosten um 1,1 Milliarden Euro senken, also kürzen. Das sei annähernd die Hälfte des weltweiten »Sparvolumens« von 2,1 Milliarden Euro. (Reuters/jW)