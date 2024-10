Alstom schließt Standort in Görlitz

Görlitz. Der französische Zugbauer Alstom will sein sächsisches Werk in Görlitz mit derzeit rund 700 Beschäftigten bis Ende März 2026 schließen. Der Schritt sei Teil einer Spezialisierung der deutschen Standorte, teilte Alstom mit. Grund sei außerdem die strategische Verlagerung von Rohbauarbeiten nach Osteuropa. Am meisten betroffen seien daneben die Standorte in Henningsdorf, Kassel und Mannheim. (dpa/jW)