Open-AI akquiriert Milliardeninvestitionen

San Francisco. Das KI-Unternehmen Open-AI hat bei Investoren insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar (5,4 Milliarden Euro) eingesammelt. Open-AI teilte am Mittwoch mit, mit dem Geld werde etwa die Rechnerkapazität ausgebaut und Forschung zu künstlicher Intelligenz intensiviert. Laut dem Finanzdienst Bloomberg sind unter den Investoren Investmentgesellschaften wie Thrive Capital, aber auch Softwarekonzern Microsoft und Chipkonzern Nvidia. Nach früheren Medienberichten war auch Apple an Gesprächen beteiligt, aber ausgestiegen. Laut der britischen Financial Times habe Open-AI versucht, interessierten Geldgebern von Investitionen in KI-Unternehmen wie XAI von Technofaschist Elon Musk abzuraten. (dpa/jW)