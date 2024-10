VW: Dieselkunden in Österreich entschädigt

Wien. In Österreich erhalten Tausende Kunden wegen illegaler Schadstoffsoftware und Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen von Volkswagen eine Entschädigung. Am Mittwoch erklärte der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI), für eine Sammelklage mit VW eine entsprechende außergerichtliche Einigung erzielt zu haben. Demnach erhalten die rund 10.000 Kläger insgesamt 23 Millionen Euro. Käufer von Dieselfahrzeugen des Motortyps EA189 seien laut VKI geschädigt worden. Der Fahrzeugwert sei durch darin verbaute, manipulierte Software und unzulässige Abschalteinrichtungen gemindert. (AFP/jW)