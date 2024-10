ONE-Dyas will weiterhin vor Borkum Gas fördern

Borkum. Der niederländische Energiekonzern ONE-Dyas will noch in diesem Jahr vor der ostfriesischen Insel Borkum Gas aus der Nordsee fördern. Die dpa zitierte in einer Mitteilung am Mittwoch eine Unternehmenssprecherin, ONE-Dyas strebe ein erneutes Genehmigungsverfahren für ein acht Kilometer langes Seekabel an. Das Kabel soll die Förderplattform N05-A mit Windstrom vom benachbarten Offshorewindpark Riffgat versorgen. Das ist laut ONE-Dyas wichtig, damit während der Produktionsphase nahezu keine Emissionen entstehen. Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht Oldenburg im August nach einer Klage untersagt, das Kabel zu verlegen. (dpa/jW)