Frankreich: Marokkos Klage abgewiesen

Paris. Marokko hat eine Klage gegen die französische Internetzeitung Mediapart und ihren Herausgeber Edwy Plenel auch in letzter Instanz verloren. Das wurde am Mittwoch im Blog des Onlinemediums mitgeteilt. Hintergrund ist, dass das nordafrikanische Königreich laut Erkenntnissen unter anderem von Amnesty International in Frankreich und anderen Ländern in großem Stil Politiker und Journalisten mit Hilfe der israelischen Software »Pegasus« ausspioniert hat. Als aber Betroffene wie Plenel darüber schrieben, wurden sie wegen Verleumdung vor Gericht gezerrt – zu Unrecht, wie nun feststeht. (jW)