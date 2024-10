Chagosinseln: Einwohner können zurückkehren

London. Die Zahl der britischen »Überseegebiete« sinkt. Nun gibt London die Souveränität über den Chagosarchipel im Indischen Ozean an den Inselstaat Mauritius ab, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Damit zeichnet sich eine Lösung in einem historischen Streit ab: Die Einwohner der Inseln und ihre Nachfahren könnten endlich zurückkehren. Sie waren vor Jahrzehnten zwangsumgesiedelt worden. Eine Ausnahme bildet die Insel Diego Garcia, auf der ein an die USA verpachteter Militärstützpunkt liegt. Sie bleibt demnach noch mindestens 99 Jahre unter britischer Kontrolle. (dpa/jW)