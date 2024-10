Brandenburg: SPD und BSW verhandeln weiter

Potsdam. SPD und BSW wollen in Brandenburg nach einem ersten gemeinsamen Sondierungsgespräch weiter eine mögliche Koalition ausloten. Beide Parteien äußerten sich nach dem Termin am Mittwoch positiv. »Das Gespräch fand in guter Atmosphäre statt. Es wurde eine Fortsetzung miteinander verabredet«, teilten SPD-Generalsekretär David Kolesnyk und der BSW-Landesverband übereinstimmend mit. Über den Inhalt wurde Stillschweigen vereinbart. Als mögliche Hindernisse für die Gespräche gelten nicht nur die Ukraine-Politik und das Thema Raketenstationierung. Das BSW fordert auch die Abschaffung des neuen »Verfassungstreuechecks« für Beamte. (dpa/jW)