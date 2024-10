Libyen: Ölgesellschaft hebt Stopp der Produktion auf

Tripolis. In Libyen nimmt die ostlibysche Regierung nach mehr als einem Monat Pause die Ölförderung offiziell wieder auf. Die staatliche Ölgesellschaft habe den Ausnahmezustand an den Ölfeldern aufgehoben, teilte das Unternehmen mit. Der Schritt war inmitten des Konflikts in dem nordafrikanischen Land erfolgt. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen den rivalisierenden Regierungen im Osten und im Westen Libyens. Die Ölproduktion macht den größten Teil der Staatseinnahmen aus. Seit dem Sturz Muammar Al-Ghaddafis im Jahr 2011 ringen zwei verfeindete Regierungen um die Macht. (dpa/jW)