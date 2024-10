Macron eröffnet Frankophoniegipfel

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag Staats- und Regierungschefs aus französischsprachigen und kulturell mit Frankreich verbundenen Ländern empfangen. Der zweitägige Gipfel der Frankophonie findet zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten in Frankreich selbst in Paris und der Kleinstadt Villers-Cotterêts statt. Aus dem Sahel wird der Präsident des Tschad, Mahamat Idriss Déby Itno, erwartet, der als einer der letzten Verbündeten Frankreichs in der Region gilt. Mali, Burkina Faso und Niger, die französisches Militär außer Landes verwiesen haben, sind nicht eingeladen. (AFP/jW)