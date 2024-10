Tesla-Autopilot: Erfolg für Musk vor Gericht

New York. Der US-Autobauer Tesla und CEO Elon Musk haben einen juristischen Sieg in bezug auf Aussagen zur Autopilottechnologie errungen. Ein Bundesgericht in San Francisco wies am Montag eine Aktionärsklage ab. Diese hatten argumentiert, Musk hätte fälschlicherweise behauptet, Tesla stünde kurz vor Einführung einer Technologie, die sicherer sei als das Fahren durch den Menschen. Tatsächlich seien jedoch Sicherheitsprobleme aufgetreten. (Reuters/jW)