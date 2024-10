Heckler & Koch machen Mordsgeschäft

Oberndorf. Der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, ist weiterhin dick im Geschäft. Für das Gesamtjahr 2024 rechne die Firma beim Umsatz mit einem Plus im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, sagte Vorstandschef Jens Bodo Koch am Dienstag in Oberndorf bei der Hauptversammlung seines Unternehmens. In den kommenden Jahren will die Firma der Bundeswehr 120.000 Sturmgewehre liefern. (dpa/jW)