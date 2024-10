Coca-Cola macht fünf deutsche Standorte dicht

Berlin. Der Getränkehersteller Coca-Cola will im Laufe des kommenden Jahres fünf Produktions- und Logistikstandorte schließen. Betroffen sind die Werke in Köln, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld und Memmingen, wie aus einer Mitteilung von Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) hervorgeht. 505 Arbeitsplätze sollen demnach wegfallen, 207 an andere Standorte verlagert werden. Man wolle sich »im anhaltend wettbewerbsintensiven Marktumfeld noch kosten­effizienter aufstellen«, hieß es. »Uns ist bewusst, dass die geplanten Veränderungen sehr schmerzhaft für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind«, sagte Geschäftsführer Tilmann Rothhammer. (dpa/jW)