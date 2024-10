Montréal. Ryder-Cup-Kapitän Keegan Bradley hat den entscheidenden Punkt zum Gewinn des Presidents Cups für die besten Golfer der USA geholt. Der 38jährige gewann in den zwölf abschließenden Einzeln seine Partie gegen den Südkoreaner Si Woo-Kim und sicherte damit der US-Auswahl im kanadischen Montréal den 18,5:11,5-Sieg gegen das Team Welt (außer Europa). Der einzige Sieg der Weltauswahl datiert aus dem Jahr 1998. 2003 trennte man sich unentschieden. Im Presidents Cup spielen zwölf US-Profis gegen eine Weltauswahl. Für die »Internationalen« sind aber keine europäischen Spieler am Start. Die Europäer treten nur im Ryder Cup gegen die USA an. (dpa/jW)