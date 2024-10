Afghanistan: Attentäter festgenommen

Kabul. Afghanische Einsatzkräfte haben Bewaffnete festgenommen, die an Anschlägen auf Regierungsangestellte in der Hauptstadt Kabul und auf ausländische Touristen in der zentralen Provinz Bamijan beteiligt gewesen sein sollen, wie Zabihullah Mujahid, Sprecher der afghanischen Regierung, am Montag auf der Plattform X bekanntgab. Im Mai waren bei einem Schusswechsel in Bamijan vier Menschen, darunter drei Spanier, getötet und sieben weitere, darunter vier Touristen, verwundet worden. (Xinhua/jW)