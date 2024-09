Prozess gegen Le Pen in Frankreich

Paris. Vor einem Pariser Strafgericht hat am Montag der Prozess gegen die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National in der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament begonnen. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder in Höhe von sieben Millionen Euro vorgeworfen. Neben der langjährigen Parteivorsitzenden Marine Le Pen gehört auch ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen (96) zu den Beschuldigten. (dpa/jW)