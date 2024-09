China bekräftigt Zugehörigkeit Taiwans

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat das Ziel bekräftigt, Taiwan in die Volksrepublik einzugliedern. Das spiegele den Willen des Volkes wider, sagte er bei einem Empfang einen Tag vor dem 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Zugleich werde sich China »separatistischen Aktivitäten entschlossen widersetzen«, kündigte er an. Das ist nicht zuletzt eine Warnung an die USA, die entsprechende Tendenzen fördern. (dpa/jW)