Neuwahlen in Japan geplant

Tokio. Japans designierter Ministerpräsident Ishiba Shigeru will Ende Oktober eine vorgezogene Parlamentswahl abhalten lassen. »Es ist wichtig, dass die neue Regierung so schnell wie möglich vom Volk bewertet wird«, sagte Ishiba am Montag. Er setze deshalb auf eine Parlamentswahl am 27. Oktober. Ishiba soll diesen Dienstag mit der Parlamentsmehrheit seiner regierenden Liberaldemokraten (LDP) zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die LDP hatte den 67jährigen am Freitag zum neuen Parteichef und damit zum Nachfolger des scheidenden Ministerpräsidenten Kishida Fumio bestimmt. (AFP/jW)