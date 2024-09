Vater des Attentäters von Hanau boykottiert Verhandlung liegend

Helmut Fricke/dpa Gedenkfeier für die Opfer des Attentats (Bruchköbel, 19.2.2021)

Hanau. Der Vater des Hanauer Attentäters steht wegen Volksverhetzung, Beleidigung und einer Reihe weiterer Vorwürfe vor Gericht. Am Donnerstag startete der Prozess am Hanauer Amtsgericht, der neun verschiedene Strafverfahren zusammenfasst. Ihm wird unter anderem auch die Missachtung von Näherungsverboten zu Angehörigen der Anschlagsopfer, Hausfriedensbruch, falsche Verdächtigung und Nötigung vorgeworfen. Der Sohn des Mannes, ein 43jähriger Deutscher, hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet.

Wie bereits vor zwei Wochen, als der Prozess ursprünglich beginnen sollte, war der Angeklagte nicht erschienen. Er wurde daher von der Polizei zwangsweise vorgeführt. Im Gerichtssaal legte er sich unmittelbar hinter der Anklagebank auf den Boden und verweigerte jegliche Beteiligung an dem Prozess. Der Verteidiger des Angeklagten hatte zunächst eine Unterbrechung der Hauptverhandlung beantragt, da die Verhandlungsfähigkeit seines Mandanten überprüft werden müsse. Dann bat er um seine Entpflichtung als Verteidiger, da sein Mandant jeglichen Kontakt mit ihm abgebrochen habe. Beides lehnte die Strafrichterin ab.

Der Mann war bereits in zwei früheren Verfahren vom Amts- und Landgericht Hanau wegen Beleidigung rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt worden. Gegen die bereits erlassenen Strafbefehle hatte der Angeklagte Einspruch erhoben. Für das Verfahren hat das Amtsgericht Hanau noch drei weitere Verhandlungstage bis Oktober vorgesehen. (dpa/jW)