Industriegewinne in China sinken

Beijing. Chinas Industriegewinne sind im August erneut stark geschrumpft und verzeichnen damit den stärksten Rückgang in diesem Jahr. Das geht aus einem Bericht des Nationalen Statistikbüros hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Der Einbruch sei auf das Fehlen einer effektiven Marktnachfrage, die stärkeren Auswirkungen von Naturkatastrophen und sinkende Gewinne in der Automobil- und Ausrüstungsindustrie zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren die Gewinne im August um 17,8 Prozent zurückgegangen. Die Gewinne in den ersten acht Monaten des Jahres stiegen bei einem Wachstum von 3,6 Prozent zwischen Januar und Juli nur um 0,5 Prozent. (Reuters/jW)