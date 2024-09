Syrien: Israelischer Angriff tötet Soldaten

Damaskus. Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff in Syrien nahe der Grenze zum Libanon sind syrischen Medien vom Freitag zufolge fünf Soldaten getötet worden. Der Angriff in der Nacht habe auf einen Militärstandort nahe dem Ort Kfar Jabus unweit der libanesischen Grenze gezielt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Ein weiterer Soldat sei verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Bereits am Donnerstag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben mehrere Ziele im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien angegriffen. (dpa/jW)