Luftangriffe in Myanmar

Naypyidaw. Stunden nach einem überraschenden Gesprächsangebot an bewaffnete Gruppen in Myanmar hat die in dem südostasiatischen Land herrschende Militärjunta neue Luftangriffe auf eine von Rebellen kontrollierte Stadt ausgeführt. Ein Bewohner der Stadt Lashio im nördlichen Shan-Staat sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, er habe zwei Explosionen gehört. Er habe gehört, dass fünf Menschen getötet und viele Menschen verletzt worden seien. Die 150.000-Einwohner-Stadt wird mittlerweile von Kämpfern der Rebellengruppe Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) kontrolliert. Die Militärjunta in Myanmar hatte die bewaffneten Gruppen im Land am Donnerstag überraschend aufgerufen, die Waffen niederzulegen und in Verhandlungen einzutreten. Zwei große bewaffnete Gruppen wiesen den Aufruf unmittelbar zurück. (AFP/jW)