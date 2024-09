Beobachterstatus für Russland

Guatemala-Stadt. Russland ist am Mittwoch als ständiger Beobachter in das Zentralamerikanische Parlament (Parlacen) aufgenommen worden. Dies teilte der Vizepräsident des Parlacen, der nicaraguanische Abgeordnete Guillermo Daniel Ortega Reyes, am Donnerstag via X mit. Die 76 der 120 Abgeordneten des Parlacen argumentierten demnach, dass Russland eine freundschaftliche Geschichte mit der Region verbinde und sie deshalb für dessen Aufnahme als Beobachterland seien. Weitere Länder, die bereits den Beobachterstatus innehaben sind die Volksrepublik China und Mexiko. Das Zentralamerikanische Parlament wurde im Oktober 1991 mit dem Ziel gegründet, die Integration, den Dialog und die Versöhnung in Zentralamerika zu fördern und die regionale Entwicklung zu unterstützen. (jW)